HBM Healthcare Investments schloss das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2021/2022 mit einem Gewinn von CHF 136 Millionen ab. Der Wertzuwachs beim inneren Wert je Aktie (NAV) belief sich auf 6.3 Prozent. Der Aktienkurs legte um 6.9 Prozent zu. Der Investitionsansatz mit Beteiligungen an privaten und börsenkotierten Unternehmen rund um den Globus bewährte sich erneut.



Aus dem Portfolio der privaten Unternehmen (einschliesslich der kotierten, vormals privaten Unternehmen) resultierte ein Wertzuwachs von CHF 90 Millionen. Eine Reihe von Transaktionen trugen dazu bei: Mit Werewolf Therapeutics, Ambrx Biopharma und Monte Rosa Therapeutics gingen drei Unternehmen erfolgreich an die Börse. Zudem unterzeichnete Valo Health eine Fusionsvereinbarung mit der börsenkotierten Khosla Ventures Acquisition Co. Weiter führten Swixx BioPharma, NiKang Therapeutics und ConnectRN Finanzierungsrunden mit externen Kapitalgebern zu höheren Bewertungen durch, und Tata Digital erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an der führenden indischen Gesundheitsplattform 1mg. Die aus dem privaten Portfolio stammenden börsenkotierten Unternehmen legten in der Summe ebenfalls an Wert zu. Der Aktienkurs von Cathay Biotech in China stieg um rund 30 Prozent und kompensierte dadurch den Kursrückgang bei der Mehrheit der übrigen Beteiligungen.



Der Wert der Fondsinvestitionen reduzierte sich im Berichtsquartal um CHF 9 Millionen. Dies hauptsächlich bedingt durch den rückläufigen Aktienkurs von Seer Inc., der grössten Beteiligung im HBM Genomics Fund.

Aus dem Portfolio der sonstigen börsenkotierten Unternehmen resultierte ein Gewinnbeitrag von CHF 45 Millionen. Dieser stammt im Wesentlichen aus den Beteiligungen am schnell wachsenden indischen Biopharmaunternehmen Laurus Labs, der US-amerikanischen Biohaven Pharmaceuticals und aus der Neuinvestition in Hutchmed China. Dieses Unternehmen vollzog im Berichtsquartal zusätzlich zur Notierung an der Nasdaq einen Börsengang an der Hong Kong Stock Exchange, wobei sich HBM Healthcare Investments als Kernaktionär mit USD 20 Millionen beteiligte.