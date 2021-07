Zwischen dem zweiten Quartal 2020 und dem ersten Quartal dieses Jahres wurde im Paar EUR/CHF eine Aufwärtsbewegung in drei großen Wellen vollzogen, an der Widerstandszone von 1,1184 CHF prallten die Notierungen zur Unterseite ab und machten zunächst den Anschein einer bullischen Konsolidierung. An der markanten Unterstützungszone von 1,0915 CHF gelang jedoch keine nachhaltige Stabilisierung, auch der letzte Aufwärtstrend wurde bärisch gekreuzt und entfaltete damit weiteres Abwärtspotenzial. Damit nicht genug, aktuell droht das Paar sogar aus seinem laufenden Abwärtstrend nach unten herauszufallen und damit den Abverkauf zu beschleunigen.

Wochenschlusskurs im Fokus

Die jüngsten Stabilisierungsversuche an der unteren Trendbegrenzung wurde nicht gekauft, die aktuelle Wochenkerze zeigt fortlaufende Schwäche des Euros an. Dies könnte im weiteren Verlauf zu Abschlägen auf 1,0751 CHF abwärts führen und damit auf kurzfristiger Basis weitere Short-Chancen eröffnen. Bestehende Short-Positionen sind jetzt aber enger abzusichern. Ein bullisches Szenario dürfte sich dagegen erst wieder über dem EMA 200 von mindestens 1,0990 CHF für das Paar einstellen.