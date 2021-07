Gastbeitrag About You auf Wachstumskurs. Für Platow bleibt die Aktie klarer KAUF. Warum? Nachrichtenquelle: Nebenwerte Magazin | 23.07.2021, 07:52 | 19 | 0 | 0 23.07.2021, 07:52 |

Neu an der Börse. Gab in den letzten Wochen einige spannende neue Werte an der Börse. Online scheint derzeit Trumpf. Klare Einschätzung, klare Aussagen. Wie der Platow Brief einen der „Neuen“ einschätzt, hier: Mit einem kräftigen Umsatzzuwachs im Q1 hat der Börsenneuling About You die Erwartungen erfüllt. Um 65,5% auf 422,1 Mio. Euro legten die Erlöse von März bis Mai zu. Zudem hat die Einführung exklusiver Kollektionen von Influencern wie der Sängerin Lena Meyer-Landrut viele neue Käufer angelockt. 9,2 Mio. aktive Kunden (+41,3%) bestellten mehr und häufiger als im Vorjahr. Zugpferde sind zudem die internationale Expansion um 3 auf 26 Märkte sowie das B2B-Segment „Tech, Media und Enabling“. Hier wird eine sehr profitable, digitale Plattform an Modemarken und Einzelhändler als White-Label-Produkt lizenziert und der Erfolg gibt About You mit einem Segment-Wachstum von 135,8% und einer ber. EBITDA-Marge von 13,6% (Vj.: 4,3%) Recht. Konzernweit sind die Hamburger mit einer negativen ber. EBITDA-Marge von 2,9% (Vj.: -4,2%) jedoch noch unprofitabel. Auch weil nun im Gj. 2021/22 (per 28.2.) das obere Ende der Umsatzspanne von 1,63 Mrd. bis 1,75 Mrd. Euro (+40 bis 50%) erreicht werden soll, legte die Aktie (25,60 Euro; DE000A3CNK42) am Donnerstag (22.7.) gut 2% zu. Zwar ist der Mode-Titel mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 recht teuer, aber gleichzeitig überzeugen die Zukunftschancen und das hohe Expansionstempo. UND GEFALLEN IHNEN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN PLATOW BRIEF? Wir werden Ihnen in den nächsten Wochen jeweils eine Leseprobe aus der aktuellen Ausgabe präsentieren und wenn es ihnen gefällt: Jetzt “4 Wochen gratis lesen und danach 30% sparen” About You bleibt deshalb ein Kauf. Der Stopp liegt bei 20,50 Euro.

Chart: AboutYou | Powered by Chart: AboutYou | Powered by GOYAX.de Die Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder eine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar noch sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer