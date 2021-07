Im neuen Best Kommentar mit dem Titel „German Insurers Well-Positioned to Respond to Flooding Claims“ (Deutsche Versicherungsunternehmen sind gut gegen Hochwasserschäden positioniert) stellt AM Best fest, dass die wetterbedingten Schäden in Deutschland im Jahr 2021 einen Rekordwert erreichen könnten, nachdem in den Vorjahren relativ geringe Schäden zu verzeichnen waren. Zum jetzigen Zeitpunkt hängen die Schätzungen der durch das Unwettertief „Bernd“ verursachten Versicherungsschäden davon ab, wie lange die Unwetter andauern werden.

Dank ihrer disziplinierter Underwriting- und Preispolitik sollten die deutschen Versicherungsunternehmen relativ gut positioniert sein, um erhöhte wetterbedingte Schäden auffangen zu können, trotz der Erwartung, dass das Jahr 2021 möglicherweise ein Rekordschadenjahr aufgrund von Naturkatastrophen werden könnte, so ein neuer Kommentar von AM Best .

AM Best geht davon aus, dass die jüngsten Ereignisse sowie die Schäden zu Beginn des Jahres in Deutschland die Debatte neu entfachen werden, ob ein staatlich gefördertes Naturkatastrophenprogramm geschaffen oder eine obligatorische Elementarschadenversicherung eingeführt werden soll. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern Europas gibt es in Deutschland kein derartiges System; Hochwasserschäden sind von den Standardpolicen für Industrie, Gewerbe und Hausbesitzer ausgeschlossen. Zwar können Hochwasserschäden über eine Zusatzversicherung abgedeckt werden (zusammen mit der Deckung gegen Erdbeben-, Erdsenkungs-, Erdrutsch-, Schneedruck- und Lawinenschäden). Den Sonderbericht in englischer Sprache erhalten Sie kostenlos unter http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=310966.

AM Best ist auf die Versicherungsbranche spezialisiert und als Rating-Agentur, Herausgeber von Nachrichten und Anbieter von Datenanalysen weltweit tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in den USA ist in über 100 Ländern tätig und unterhält regionale Niederlassungen in London, Amsterdam, Dubai, Hongkong, Singapur und Mexiko-Stadt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ambest.com.

