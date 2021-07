Persistent setzt starken Wachstumskurs im 1. Quartal des Geschäftsjahres 22 fort und meldet plus 9,2 % im Quartal und plus 27,3 % jährlich mit einem Umsatz von 166,82 Mio. $ Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 23.07.2021, 08:26 | 30 | 0 | 0 23.07.2021, 08:26 | PUNE, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am Mittwoch, 30. Juni 2021 endende Quartal bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Konsolidierte finanzielle Höhepunkte für das am Mittwoch, 30. Juni 2021 endende Quartal:

Q1FY22 Marge % Q-o-Q-Wachstum Y-o-Y-Wachstum Einnahmen (Mio. USD) 166,82

9,2% 27,3% Einnahmen (Mio. INR) 12.299,26

10,5% 24,1% EBITDA (Mio. INR) 2.015,20 16,4% 7,0% 37,6% PBT (Mio. INR) 2.030,52 16,5% 9,8% 66,4% PAT (Mio. INR) 1.512,48 12,3% 9,8% 68,0% Die 31. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft fand am 21. Juli 2021 statt. Alle Beschlüsse, einschließlich der Zahlung der Schlussdividende von 6,00 INR pro Aktie, wurden mit der erforderlichen Mehrheit gefasst. Seite 2 ► Seite 1 von 4





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer