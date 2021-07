Um 9.30 Uhr werden die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und eine halbe Stunde später für Europa veröffentlicht, um 15.45 Uhr folgt dann die USA mit ihren Stimmungsbarometern aus der Wirtschaft.

Längst hat die Angst vor einer konjunkturellen Abschwächung aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus die Psychologie der Anleger negativ beeinflusst. Heute dürfte sich zeigen, ob und wie stark dieses Thema auch das Verhalten der Entscheider in den Einkaufsabteilungen der Unternehmen bestimmt.

Aber auch die Preis-Komponenten in den Einkaufsmanagerindizes bleiben unter Beobachtung und sollten von den Investoren nach Hinweisen auf Inflation untersucht werden. Die gestrige Sitzung der Europäischen Zentralbank hatte den Zweck, zu zeigen, dass Inflation und lockere Geldpolitik in keinem Widerspruch zueinanderstehen müssen. Ob das allerdings reicht, um den Deutschen Aktienindex in den kommenden Tagen auf einen neuen Rekord zu treiben, wird sich zeigen. Ohne ein neues Allzeithoch droht dem Markt allerdings eine Trendwende.

Im DAX stehen sich jetzt zwei Seiten gegenüber. Jene Anleger, die nach dem Allzeithoch vor zwei Wochen verkauft haben in der Angst, dass die dynamisch steigenden Infektionszahlen neue Restriktionen mit sich bringen könnten. Die Käufer in der folgenden Erholung setzen dagegen auf die Entkopplung zwischen Ansteckungszahlen und Hospitalisierungen und darauf, dass sich die Wirtschaft auf die neue Situation mittlerweile recht gut eingestellt hat.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

