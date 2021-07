---------------------------------------------------------------------------

Was ist von Chinas jüngsten Makrodaten zu halten? Um einen Hollywood-Film zu paraphrasieren: "Es ist kompliziert"



von Fabrice Jacob, CEO, JK Capital Management Ltd., ein Unternehmen der La Française Gruppe



Wir waren uns immer bewusst, dass die chinesischen Makrodaten für das zweite Quartal irritierend sein würden. Das erwies sich als eine Untertreibung. Nicht nur, dass sich die Vorjahresvergleiche angesichts des enorm verzerrten Basiseffekts vor zwölf Monaten als so nichtssagend herausstellten, wie wir dachten. Darüber hinaus wurde die Interpretation dieser Daten wurde durch die Entscheidung der Zentralbank, ihre Required Reserve Ratio (RRR) nur wenige Tage vor der Veröffentlichung der Q2-Daten zu senken, noch schwieriger.

Was ist die RRR? Es ist die Menge an Bargeld, die alle Banken permanent bei der Zentralbank, der People's Bank of China (PBoC), deponieren müssen. Die Regierung kann auf diese Weise die Höhe der in die Wirtschaft fließenden Kredite kontrollieren. Allerdings beschloss die chinesische Regierung vor fünf Jahren, ihren Schwerpunkt weg vom RRR hin zu Offenmarktgeschäften zu verlagern. Hier interveniert die PBoC direkt auf dem Interbankenmarkt durch Rückkaufsvereinbarungen ('Repos", zur Abschöpfung von Liquidität) und umgekehrte Rückkaufsvereinbarungen ('Reverse Repos", zur Liquiditätszufuhr). Der RRR war also kein aktives geldpolitisches Instrument mehr. Was war geschehen? Aus heiterem Himmel deutete Premier Li Keqiang während einer Sitzung des Staatsrats am 7. Juli eine mögliche Senkung des RRR 'zum geeigneten Zeitpunkt" an. Als Begründung gab er an, 'den negativen Auswirkungen der steigenden Rohstoffpreise entgegenzuwirken", obwohl die entsprechenden Maßnahmen bereits erste Früchte tragen. Die Reduzierung des RRR um 50 Basispunkte, die den chinesischen Banken 1 Milliarde RMB an Bargeld bescherte wurde von der PBoC zwei Tage später, am 9. Juli, angekündigt. Die Begründung der PBoC in ihrer offiziellen Erklärung war, den Banken bei der Rückzahlung der mittelfristigen Kreditfazilitäten (MLF) zu helfen. Die PBoC hatte nämlich beschlossen diese nicht zu verlängern. Mit anderen Worten: Die PBoC wurde vom Staatsrat gebeten, ein in der Vergangenheit sehr profiliertes geldpolitisches Instrument einzusetzen, um eine technische Treasury-Operation durchzuführen, die keinen Bericht wert war. Und das alles geschah zwei Tage, bevor China seine BIP-Zahlen für das zweite Quartal und eine Reihe von sehr bedeutenden Makrodaten für den Monat Juni bekannt geben sollte.