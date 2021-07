Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Relay Medical-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

Alle Anteilseigner von Relay Medical dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund sechs Prozent aufwarten. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 0,16 EUR. Läuft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die Bären jetzt zurück?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund elf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bis heute markieren 0,17 EUR dieses Hoch. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Wenn Sie Relay Medical bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

