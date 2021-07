Graph Blockchain und Beyond the Moon beteiligen sich an ihrem ersten Initial Dex Offering

BTM hat sein erstes IDO auf dem Poolz Finance Launchpad („Poolz“) auf Bunicorn DEX („Bunicorn“) abgeschlossen. Bunicorn ist eine automatisierte dezentrale Market-Making-Börse, die auf der Binance Smart Chain („BSC“) aufgebaut ist. Bunicorn hat alle Stärken von BSC geerbt, bietet aber gleichzeitig Vorteile wie niedrige Gasgebühren und schnelle Transaktionen. Der IDO-Preis wurde auf 0,03 festgelegt. Der Preis der Münze lag bei etwa $0,12, als das Unternehmen seine Position verkaufte.

Darüber hinaus hat sich BTM an zwei weiteren IDOs beteiligt, die seit ihrem Erwerb im Wert gestiegen sind. Weitere Details werden bekannt gegeben, sobald BTM aus diesen Positionen aussteigt.

„Trotz des jüngsten Abschwungs auf dem Kryptomarkt sehen wir immer noch starke Gewinne und Chancen für unsere Aktionäre in IDOs. Die strategische Übernahme von BTM und die Diversifizierung durch Graph wird unseren Aktionären sehr zugutekommen“, sagte der CEO von Graph Blockchain, Paul Haber.

Über Poolz

Poolz ist eine dezentrale, Cross-Chain- [Chain-übergreifende] -IDO-Plattform, die auf der Infrastruktur des Web 3.0-Netzwerks aufbaut und es Projekten ermöglicht, Mittel durch Cross-Chain-Token-Pools und Auktionen vor der Börsennotierung zu beschaffen. Die Poolz-Plattform ist bereits in mehr als vier verschiedene Blockchains integriert und befindet sich in Gesprächen mit mehr als zehn der größten Blockchain-Netzwerke.

Über die Beyond the Moon Koordinatoren

Beyond the Moon verwaltet alle Aspekte in Bezug auf Investitionen in die Chancen von Launchpads. Beyond the Moon bietet ein Engagement in den aufregendsten Chancen bei Krypto - Krypto-Launchpads. Launchpads sind Krypto-Projekte, die konzipiert wurden, um zukünftige Projekte zu fördern und in den Krypto-Markt einzuführen. Beyond the Moon organisiert den Prozess der Aufnahme in Krypto-Launchpads und hilft, den Zugang zu Krypto-Token im Frühstadium zu erleichtern. Bevor ein neuer Token an einer dezentralen Börse („DEX“) notiert wird, bieten Launchpads die erste öffentliche Investitionsrunde, genannt Initial DEX Offering („IDO“). Ein früher Zugang zu Krypto-Projekten ist schwer erreichbar, bietet aber die höchste potenzielle Investitionsrendite in diesem Bereich. Moon koordiniert alle Aspekte der Registrierung, des Einsatzes und der Investition in die Launchpads und ihre Token.