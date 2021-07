Datametrex nimmt vier neue Shows bis Mitte 2022 unter Vertrag

Datametrex unterstützt weiterhin Vancouver, Toronto und Montreal bei der Bereitstellung von kritischen COVID-19-Testkists für Schauspieler, Filmcrews und Produktionsmitarbeiter, um Clusterausbrüche zu verhindern. Alle Film- und Fernsehproduktionsfirmen unterstützen die fortgesetzte Anwendung von Sicherheitsprotokollen, insbesondere COVID-19-Tests, um die Gesundheit und Sicherheit von Produktionsmitarbeitern und Schauspielern während der Arbeit am Set und in den Produktionsbüros zu gewährleisten.

Die Delta-Variante (Variante B.1.617.2.), ein hyperansteckender SARS-CoV-2-Virusstamm, der erstmals im Oktober 2020 in Indien identifiziert wurde, bereitet Film- und Fernsehproduktionen in Kanada und Kanadiern im Allgemeinen große Sorge.

„Der Markt für COVID-19-Tests ist ein wichtiges Geschäftssegment für Datametrex, und wir möchten die Filmindustrie weiterhin mit Kits unterstützen. Da die Delta-Variante des Virus laut Weltgesundheitsorganisation die „schnellste und fitteste“ ist, ist es nun an der Zeit, die Tests zu intensivieren, damit alle gesund bleiben und arbeiten können,“ meinte Marshall Gunter, CEO von Datametrex.

Die Befürchtung ist, dass ein Anstieg der Fälle der Delta-Variante zu einem Wiederaufleben der Gesundheits- und Sicherheitsbeschränkungen nicht nur in Kanada, sondern international führen könnte und daher die globalen Produktionen von den Dreharbeiten abhalten könnte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat diese Version des Virus als die schnellste und fitteste bezeichnet.

Die Direktorin des Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, sagt, dass die Delta-Variante 83 % aller sequenzierten Covid-19-Fälle in den USA ausmacht und damit der dominierende Stamm im Land ist. Die Stadt Los Angeles hat sich aufgrund der Delta-Variante für eine Wiedereinführung der Maskenpflicht entschieden und empfiehlt eindeutig, dass sowohl nicht geimpfte als auch geimpfte Personen in öffentlichen Bereichen wie Restaurants, Geschäften und Kinos Masken tragen sollen.