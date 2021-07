Insgesamt hat Airbus seine Verluste aus dem abgelaufenen Jahr zu einem großen Teil wieder aufarbeiten können und ist über die markante Kursmarke von rund 105,00 Euro angestiegen. Zeitgleich stieß der Wert jedoch im Bereich von 115,00 Euro auf eine Widerstandszone aus Ende 2019. Damit ergibt sich derzeit eine neutrale Handelsspanne, die für weitere Signale erst noch aufgelöst werden müsste. Für Auftrieb könnte aber die aktuelle Wochenkerze mit dem langen Docht auf der Unterseite sorgen. Derartige Kursmuster sind nämlich bullisch zu bewerten, dafür sollte Airbus allerdings die laufende Seitwärtsbewegung erst noch erfolgreich zur Oberseite auflösen.

Überm 61,8 % Fibo

Für ein Folgekaufsignal mit potenziellen Zugewinnen zurück an die Jahreshochs aus Anfang 2020 bei 139,40 Euro muss die Airbus-Aktie mindestens das Widerstandsniveau zwischen 115,00 und 116,00 Euro erfolgreich überwinden. Nur in diesem Szenario würde ein Long-Investment mit höherer Wahrscheinlichkeit aufgehen, als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA751R zum Einsatz kommen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollte um 126,50 Euro gerechnet werden. Geht es dagegen unter den grün unterlegten Support von 105,00 Euro per Wochenschlusskurs abwärts, würden Abschläge auf 100,00 und darunter in den Bereich des EMA 50 bei aktuell 96,53 Euro drohen.