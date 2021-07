Bei Relay Medical-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sechs Prozent Damit valutiert der Titel nun bei 0,16 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund elf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 0,17 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 0,28 EUR, sodass Relay Medical in Abwärtstrends verläuft. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse in langfristigen Abwärtstrends höher ist, sind immer auch kräftige Plus-Tage möglich.

Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.