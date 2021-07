Die Konjunkturerholung zog im 2. Quartal 2021 kurzfristige Inflationssignale nach sich und führte zu temporären Mittelabflüssen aus Wachstumssektoren. Nachdem die Zentralbanken diese Trends als vorübergehend eingestuft hatten, drehten sich die Kapitalströme wieder Richtung Technologie- und Healthcare-Unternehmen. Der Aktienkurs von BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992) legte im 2. Quartal um 5.8% in CHF und 6.1% in EUR zu. Für die erste Jahreshälfte wies die Aktie eine Gesamtrendite einschliesslich Dividende von 22.2% in CHF und 21.3% in EUR aus. BB Biotech nahm im 2. Quartal Gewinnmitnahmen in Titeln wie Alexion, Biogen, Moderna und Agios vor, um die Mittel in jüngere bestehende Portfoliopositionen wie Fate Therapeutics, Revolution Medicines, Relay Therapeutics, Essa Pharma und Molecular Templates zu investieren. Die Rolle der Branche bei der Bereitstellung von Lösungen für die Pandemie sorgt weiterhin für Momentum, das weitere Börsengänge und Kapitalerhöhungen sowie Übernahmen bei attraktiven Kursen beflügeln kann. Darüber hinaus stehen wichtige regulatorische Entscheidungen für einige der Portfoliofirmen von BB Biotech im 2. Halbjahr an.

Im 2. Quartal verzeichneten die meisten führenden Börsenindizes hohe einstellige Gesamtrenditen, so etwa der S&P mit 8.6%, der Dow Jones mit 5.1% und der Nasdaq Composite mit 9.7% (alle Werte in USD). Einige europäische Marktindizes wie der EuroStoxx 50 (+5.3%, in EUR) und der DAX (+3.5%, in EUR) stiegen etwas langsamer, während sich der Schweizer SPI Index (+9.5%, in CHF) parallel zu den US-Märkten entwickelte.

Die Märkte für Gesundheitstitel erholten sich nach Verkäufen im April und schlossen das 2. Quartal im positiven Bereich. Die Hersteller von SARS-CoV-2-Impfstoffen, die umstrittene Zulassung von Aduhelm zur Behandlung der Alzheimerkrankheit und substanzielle Wertsteigerungen bei zahlreichen Unternehmen, die sich mit Genom-Editierung befassen, beflügelten den breit ausgelegten MSCI World Healthcare Index (+9.3%, in USD) und den Nasdaq Biotechnology Index (+9.2%, in USD).

Wertentwicklung von BB Biotech im 2. Quartal 2021

Im 2. Quartal 2021 legte der Aktienkurs von BB Biotech um 5.8% in CHF und 6.1% in EUR zu. Der Net Asset Value (NAV) stieg um 3.3% in CHF, 4.2% in EUR und 5.3% in USD. Dies schlägt sich in einem Nettogewinn von CHF 129 Mio. für das 2. Quartal nieder, während im gleichen Vorjahreszeitraum ein ausserordentlicher Nettogewinn von CHF 1.18 Mrd. erzielt worden war.