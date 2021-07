SAN JOSE, Costa Rica, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Intel Costa Rica kommt mit gutem Tempo voran, damit der Montage- und Testbetrieb in den kommenden Monaten beginnen kann. Das Unternehmen erhöhte die im Dezember 2020 angekündigte Investition von 350 Millionen US-Dollar auf 600 Millionen US-Dollar.

Insgesamt wurden ab 2020 bis heute 750 Mitarbeiter für Montage und Test, das Forschungs- und Entwicklungszentrum und das globale Servicezentrum eingestellt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Anstieg der Investitionen im Land verkünden können und dass er auch mit einem Anstieg der ursprünglich gemeldeten Arbeitsplätze verbunden ist. Heute beschäftigt Intel Costa Rica mehr als 2.700 Mitarbeiter. Das ist die gleiche Anzahl wie 2014, aber mit den menschlichen Talenten in vielfältigeren und spezialisierten Bereichen. Mit ihren Fähigkeiten und ihrer Professionalität tragen sie zur Konsolidierung der Betriebe im Land bei. Indirekt werden in unseren Betrieben fast 3.800 Arbeitsplätze geschaffen", erklärte Timothy Scott Hall, der Manager für Regierungsangelegenheiten bei Intel Costa Rica.

Scott fügte hinzu, dass der Konzern Anstrengungen in verschiedenen geografischen Gebieten in Arbeit sieht, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die bestehende Infrastruktur, die Energie mit den bereits vorhandenen Betrieben, das Talent, das Freihandelszonenprogramm und die Rechtssicherheit bieten Intel eine positive Option, seine Kapazitäten in Costa Rica zu erweitern. Das Unternehmen muss seine Wettbewerbsfähigkeit ständig weiter fördern, genau wie im Rest der Welt.

Der Konzern erhöhte außerdem die Investitionen in neue Geräte und Technologien in den Labors des Forschungs- und Entwicklungszentrums auf 40 Millionen US-Dollar. Diese Investition ist für die Entwicklung, das Prototyping, das Testen und die Validierung von Lösungen für integrierte Schaltungen bestimmt. Der Platz und die Infrastruktur für die verschiedenen Labore werden erweitert. Für diesen speziellen Bereich wurden im letzten Jahr 150 Personen eingestellt.