Wienerberger AG: Mögliche Veräußerung von bis zu 2.500.000 Stück eigener AktienVeröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a AktG, § 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm§ 5 Veröffentlichungsverordnung 2018Wie mit Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17 MAR vom 21. Juli2021 bekannt gegeben, hat der Vorstand der Wienerberger AG beschlossen, denVerkauf von bis zu 2.500.000 eigenen Aktien (ISIN AT0000831706), dh von bis zurund 2,2% des Grundkapitals an der Gesellschaft, an institutionelle Investorenmittels eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (AcceleratedBookbuilding-Verfahrens) und unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts)bestehender Aktionäre zu evaluieren.Grundlage einer allfälligen Veräußerung der eigenen Aktien ist dieVerwendungsermächtigung (Wiederverkaufsermächtigung) für eigene Aktien der 151.ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 5. Mai 2020 zuTagesordnungspunkt 9. Die Gesellschaft veröffentlicht dazu in Entsprechunggesetzlicher Vorgaben am 23. Juli 2021 einen Bericht über den Ausschluss desKaufrechts (Bezugsrechts) in Zusammenhang mit der möglichen Veräußerung eigenerAktien auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Website. Der genaue Zeitpunkt unddie Bedingungen der Durchführung einer allfälligen Transaktion hängeninsbesondere vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse potenzieller Investorensowie von der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ab, welchefrühestens nach Ablauf von 2 Wochen ab Veröffentlichung des vorgenanntenBerichts erteilt werden kann.Zur möglichen Veräußerung der eigenen Aktien werden die nachfolgenden Angabengemäß § 5 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt gemacht:Verwendung eigener Aktien:Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG:5. Mai 2020 (Beschluss am 5. Mai 2020 veröffentlicht)Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung: Eine Veräußerung im Zugeeines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) findet frühestens am ersten Börsehandelstag nach Ablauf derMindestfrist von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Vorstandsberichts (§§ 65Abs 1b iVm 171 Abs 1 iVm 153 Abs 4 AktG) vom 23. Juli 2021, d.h. frühestens am