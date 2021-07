DGAP-Ad-hoc: Logwin AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Logwin AG: Logwin setzt deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung fort und passt Prognose an 23.07.2021 / 10:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Logwin setzt deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung fort und passt Prognose an

Grevenmacher (Luxemburg) - Der Logwin Konzern gibt die vorläufigen Halbjahreszahlen 2021 bekannt und passt angesichts der weiterhin über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklungen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an.

Der Umsatz des Logwin Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2021 um 43,4 % auf 771,1 Mio. Euro (2020: 537,7 Mio. Euro). Wesentliche Ursache war die Entwicklung im Geschäftsfeld Air + Ocean mit einer guten Volumenentwicklung und hohen Frachtraten in der See- und Luftfracht. Im operativen Ergebnis (EBITA) erreichte der Logwin Konzern im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs 36,6 Mio. Euro (2020: 18,2 Mio. Euro) und übertraf das Vorjahresergebnis damit sehr deutlich um 18,4 Mio. Euro. Das Periodenergebnis des Logwin Konzerns belief sich in den ersten sechs Monaten 2021 auf 27,7 Mio. Euro (2020: 12,6 Mio. Euro).

Aufgrund der nach dem aktuellen Stand im Vergleich zum Prognosebericht im Jahresfinanzbericht 2020 insgesamt deutlich positiveren Umsatz- und Ertragsentwicklung des ersten Halbjahres 2021 erwartet der Logwin Konzern für das Gesamtjahr 2021 nunmehr ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 1,5 Mrd. Euro. Der Umfang der Umsatzsteigerung hängt unverändert wesentlich von der weiteren Frachtraten- und Volumenentwicklung ab. Das operative Ergebnis (EBITA) im Logwin Konzern wird sich auf Basis der aktuellen Entwicklungen ebenfalls gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen und voraussichtlich in der Größenordnung von 65 Mio. Euro liegen. Das Periodenergebnis wird auf Basis der erwarteten operativen Ergebnisentwicklung (EBITA) voraussichtlich ebenfalls deutlich steigen. Die Prognose steht weiterhin unter dem Vorbehalt einer stark erhöhten Unsicherheit aufgrund der besonderen Entwicklung des Markt- und Wettbewerbsumfelds und der möglichen Auswirkungen von Maßnahmen der weltweiten Pandemiebekämpfung.