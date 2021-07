Relays Cybersecurity-Plattform Cybeats unterstützt das Android-Betriebssystem und baut damit sein Marktpotenzial erheblich aus

Die Anzahl der heute verbundenen IoT-Geräte wird auf über 10 Milliarden [i] geschätzt und dürfte innerhalb der nächsten zehn Jahre voraussichtlich auf über 25 Milliarden anwachsen. In der Vergangenheit war Linux das vorherrschende Betriebssystem für einfache verbundene Geräte; im Zuge des jüngsten Wachstums und der Einführung komplexerer Anwendungen hat sich Android jedoch einen Anteil von knapp 73 % am weltweiten Markt für mobile Betriebssysteme gesichert.[ii]

Mit der zusätzlichen Unterstützung von Android-Geräten kann Cybeats sein Marktpotenzial erheblich erweitern. Die Plattform avanciert dadurch zu einer der wenigen IoT-Cybersecurity-Lösungen, die dieses vorherrschende Betriebssystem bedienen. Eine interne Studie unter Fortune-500-Firmen hat ergeben, dass das Android-Betriebssystem vor allem im ‚Ökosystem‘ der verbundenen medizinischen Geräte sehr beliebt ist.

„Die Hersteller in der IoT-Branche arbeiten fieberhaft an Lösungen, um sich selbst zu schützen und die steigenden regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Wir freuen uns, eine der wenigen Lösungen parat zu haben, mit der wir den Entwicklern der fortgeschrittenen Betriebssysteme helfen zu können“, meint Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. „Die Zukunft ist vernetzt, und Cybeats bietet einen einzigartigen Schutz für alle komplexen Betriebssysteme durch einen Agenten und benötigt nur einen Bruchteil der betrieblichen Infrastruktur.“

Der leistungsstarke, leichtgewichtige Cybersecurity-Mikroagent von Cybeats wurde erfolgreich in mobilen Android-Geräten für den Außeneinsatz installiert, wie z. B. bei Ersthelfern, auf Flughäfen sowie bei Firmen- und Sonderveranstaltungen. Die Lösung von Cybeats ermöglicht eine kontinuierliche Live-Time-Überwachung, die Warnungen zur Prüfung und Erkennung von Bedrohungen absetzt, ohne die normalen Betriebsabläufe zu unterbrechen; außerdem stellt sie zeitnah die neuesten Firmware-Upgrades über Fernzugriff zur Verfügung.

Marktchancen bei Android

Android war das Betriebssystem, das von Google im Jahr 2005 herausgebracht[iii] und ursprünglich für die Verwendung auf sämtlichen Touchscreen-Geräten, Tablets und Smartphones entwickelt wurde. Das System bietet vor allem Open-Source-Lizenzen mit vorgefertigten und kostengünstig adaptierbaren Funktionen. Das Android-Betriebssystem ist weltweit auf 3 Milliarden Geräten installiert[iv] und beansprucht einen Löwenanteil von 73 % am Markt für mobile Geräte.[v]

Der von Google gemanagte Investmentfonds CapitalG[vi] hat 100 Millionen US-Dollar in die Cybersecurity-Firma Armis[vii] investiert. Armis wurde im Jahr 2020 um 1,1 Milliarden US-Dollar[viii] gekauft. Google hat sich vor kurzem mit 450 Millionen US-Dollar auch an der Firma ADT Home Security[ix] beteiligt, um die Abwehr seiner verbundenen IoT-Geräte zu stärken[x]. Inegra Sources hat vor kurzem in einem Artikel, der sich mit der Sicherheit von medizinischen Geräten beschäftigt, erklärt, dass „...Android, das führende Linux-basierte Betriebssystem, unbestrittener Marktsieger bei den mobilen Betriebssystemen ist.“[xi]

AKTUELLE NEWS: Relay hat vor kurzem die Beauftragung von Kanadas größtem Medizintechnikentwickler StarFish Medical bekanntgegeben, der das Unternehmen mit der Plattform Cybeats für hochwertige verbundene medizinische Geräte ausstattet. Der Auftrag beinhaltet die Software SBOM, mit der die Sicherheit der in Entwicklung befindlichen Produkte überwacht wird, und für welche die StarFish-Kunden eine Lizenz für einen dauerhaften Schutz erwerben können. Die Mitteilung in voller Länge finden Sie hier: https://bit.ly/379hsLH[xii]

Über Cybeats

Cybeats ist eine integrierte Sicherheitsplattform, die eigens entwickelt wurde, um hochwertige verbundene Geräte abzusichern und zu schützen. Cybeats' einzigartiger Ansatz verhindert Geräteausfälle infolge von Cyber-Attacken und bietet den Geräteentwicklern die Möglichkeit, zeitnah und kosteneffizient sichere und geschützte Geräte zu entwickeln und instand zu halten. Cybeats ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Relay Medical Corp.

Internet: www.cybeats.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

