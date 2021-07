DGAP-News ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Die ProCredit Holding AG & Co KGaA hebt Prognose für die Eigenkapitalrendite für das Geschäftsjahr 2021 an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.07.2021, 10:30 | 43 | 0 | 0 23.07.2021, 10:30 | ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Die ProCredit Holding AG & Co KGaA hebt Prognose für die Eigenkapitalrendite für das Geschäftsjahr 2021 an ^

DGAP-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Die ProCredit Holding AG & Co KGaA hebt Prognose für die Eigenkapitalrendite für das Geschäftsjahr 2021 an 23.07.2021 / 10:29

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die ProCredit Holding AG & Co KGaA hebt Prognose für die Eigenkapitalrendite für das Geschäftsjahr 2021 an

Frankfurt am Main, 23. Juli 2021 - Auf Basis der vorläufigen Halbjahresfinanzzahlen zum 30. Juni 2021 und aufgrund der von den Vorständen der ProCredit Banken ausgedrückten Erwartungen für das zweite Halbjahr 2021, insbesondere in Hinblick auf das Kreditrisiko und die damit verbundenen Kreditrisikokosten, hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co KGaA heute entschieden, seine Gewinnerwartung für das Geschäftsjahr 2021 wie folgt anzuheben: Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2021 eine erhöhte Eigenkapitalrendite von 8,0 % bis 9,5 %, bei im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 deutlich reduzierten Risikokosten und einem Kosten-Ertrags-Verhältnis von ca. 65 %. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis wird somit am unteren Ende des im Geschäftsbericht 2020 für das Jahr 2021 prognostizierten Korridors liegen.

Diese neue Erwartungshaltung beruht vor allem auf der positiven Entwicklung des Portfolios notleidender Kredite und des Portfolios von Krediten in der Stufe 2. Darüber hinaus erhöhten sich die Rückführungen aus abgeschriebenen Krediten im Vergleich zur Vorjahresperiode. Durch diese Entwicklungen liegen die vorläufigen Risikokosten zum 30. Juni 2021 unter ihrem ursprünglichen Planwert, wodurch eine höhere Eigenkapitalrendite begünstigt wird. Im Prognosebericht des konsolidierten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2020 der ProCredit Holding veröffentlichte der Vorstand am 25. März 2021 für das Geschäftsjahr 2021 eine Prognose für die Eigenkapitalrendite von 6,0 % bis 7,5 %. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 wurden für 2021 weiterhin erhöhte, aber leicht rückläufige, Risikokosten und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis von 65 % bis 68 % erwartet.

