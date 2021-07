RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Ein Sohn des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro hat sich nach eigenen Angaben gegen das Corona-Virus impfen lassen. "Der Minister Marcelo Queiroga hat mich mit Astrazeneca /Fiocruz geimpft, das in Rio de Janeiro produziert wird", hieß es in einem Tweet von Flavio Bolsonaro am Donnerstag (Ortszeit).

Die Forschungseinrichtung "Fundaçao Oswaldo Cruz" (Fiocruz) in Rio stellt den Corona-Impfstoff von Astrazeneca dank Technologietransfer eigenständig her. Auf dem Twitter- Account Flavio Bolsonaros wurde auch ein Video des Präsidentensohns und Abgeordneten mit dem brasilianischen Gesundheitsminister bei der Impfung veröffentlicht.