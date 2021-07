Söder will mindestens wieder drei Ministerposten für die CSU

GMUND (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder setzt nach der Bundestagswahl im September nach eigenen Worten nicht nur auf einen "schwarzen Kanzler" - er fordert für seine Partei auch mindestens wieder drei Ministerposten. "Wir wollen in der neuen Bundesregierung stark vertreten sein mit mindestens der gleichen Anzahl an Ministern, wie dies jetzt bislang der Fall war", sagte Söder am Freitag vor einer CSU-Vorstandsklausur am Tegernsee. "Das ist schon der klare Anspruch, den wir an der Stelle haben. Mehr gerne - weniger nicht."

Derzeit stellt die CSU für die Ressorts Innen, Verkehr und Entwicklung drei Bundesminister - in einer schwarz-roten Koalition mit der SPD. Aktuellen Umfragen zufolge könnte nach der Bundestagswahl im September aber ein weiterer Partner für eine Koalition nötig sein./ctt/had/DP/eas