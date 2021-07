US-Startup Zync geht strategische Partnerschaft mit Porsche ein und entwickelt visionäres In-Car-Entertainment (FOTO)

San Francisco, München (ots) - Zync bringt Video, Gaming und E-Commerce ins Auto

und schlägt damit die entscheidende Brücke zwischen Mobilität, Software und

Unterhaltung.



Das Startup Zync (https://www.zync.com/) mit Sitz in Kalifornien und München hat

eine In-Car-Entertainment-Lösung entwickelt, die ein völlig neues digitales

Premium-Erlebnis im software-definierten Auto ermöglicht. Der

Sportwagenhersteller Porsche ist von der Idee überzeugt und hat Zync nun über

seinen Company Builder Forward 31 zum strategischen Partner gemacht.





Das Zync-Team ist sehr hochkarätig besetzt: Es besteht unter anderem ausehemaligen Mitarbeitern von BMW, Apple , Audi, Nike und Lyft.Bei der Produktfunktionalität sehen sich Autohersteller heute mit immer größerenErwartungen ihrer Kunden konfrontiert. Die Kaufentscheidung wird dabei stark vomFahrzeuginterieur sowie dem digitalen Erlebnis abhängig gemacht.Genau hier setzt Zync mit seiner Passenger-Experience-Lösung und einempartnerschaftlichen Geschäftsmodell an."Jüngere Kunden, insbesondere Millennials sowie die Generationen Z und Alpha,fordern zunehmend ein Erlebnis im Fahrzeug, das dem ihrer Smartphones entsprichtoder dessen Möglichkeiten sogar noch übertrifft", sagt RJ (Rana June)(https://www.linkedin.com/in/ranajune/) , Gründerin und CEO von Zync. "Zync'sProdukte ermöglichen es Automobilherstellern, ihr Angebot mit maßgeschneidertendigitalen Inhalten und Diensten zu erweitern."Die Zync-Plattform integriert Streaming-Dienste von Drittanbietern ebensoproblemlos wie eine vorinstallierte Bibliothek mit Premium-Inhalten. Darüberhinaus werden Inhalte basierend auf Nutzerinteressen, Reisedauer und aktuellerStimmung mit Hilfe von KI personalisiert und empfohlen.Mit Zync verwandelt sich das Auto in ein privates Kino, eine kuratierteKunstgalerie oder in einen Logenplatz für Live-Übertragungen. Bis 2023 kommenweitere Features hinzu, wie etwa interaktive Videospiele sowieShopping-Erlebnisse direkt im Auto.Zync In-Car-Entertainment: Schlüsselfertig und einfach zu integrierenFür Automobilhersteller ist die Integration von Zync'sPassenger-Experience-Lösung denkbar einfach. Die Software istherstellerunabhängig kompatibel und baut auf der vorhandenen Fahrzeugarchitekturauf. Daher sind keine weiteren Hardware-Anpassungen notwendig. Zync bietet eineschlüsselfertige Lösung aus einer Hand: vom Bereitstellen der Inhalte undLokalisierung über die digitale Rechteverwaltung bis hin zu adaptiven Bitraten.Zync's Software ist gut dokumentiert und datenschutzkonform, was die Integrationfür Automobilhersteller und deren Entwickler unkompliziert macht.