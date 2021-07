Berlin (ots) - "Die Umsatzentwicklung im Bauhauptgewerbe wird aktuell vor allemdurch Knappheiten und steigende Preise bei Vorprodukten gebremst. Dagegen istdie Nachfrage nach Bauleistung weiter intakt." Mit diesen Worten kommentierteder Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie,Tim-Oliver Müller, die in der neuesten Ausgabe des Aktuellen Zahlenbildesveröffentlichten Konjunkturindikatoren für die Bauwirtschaft. Demnach läge derUmsatz der Betriebe im Bauhauptgewerbe mit 20 und mehr Beschäftigten im Mai 2021zwar mit plus 0,4 % noch leicht über dem Vorjahresniveau (Jan.-Mai: - 4,4 %),preisbereinigt sei aber ein deutlicher Umsatz- und somit Produktions-Rückgangvon 5,2 % zu verzeichnen (Jan.-Mai: - 7,7 %). "Fehlende Baumaterialien führen zuVerzögerungen bei Bauprojekten, die dann natürlich auch (noch) nicht abgerechnetwerden können", erläuterte Müller die aktuelle Situation.Dies könnte sich im Folgemonat noch verschlimmern, schließlich hätte sich dieZahl der von Materialmangel betroffenen Bauunternehmen erhöht: Im Mai hätten imRahmen des ifo Konjunkturtests 39 % der Befragten über eine Behinderung ihrerBautätigkeit aufgrund von fehlendem Material geklagt, im Juni wären es 46 %gewesen. Müller: "Die verzögerten Projekte werden zwar irgendwann fertiggestelltund dann natürlich auch abgerechnet. Die stark gestiegenen Preise beiVorprodukten gehen aber - bei laufenden Verträgen - zu Lasten der Ertragslageder Bauunternehmen." So sei der Erzeugerpreis für Nadelschnittholz innerhalbeines Monats um 23 % gestiegen. Das wirke sich natürlich auch auf Bauholz aus:Der Preis hätte im Juni um 15 % über dem von Mai gelegen. "Mittlerweile müssendie Bauunternehmen fast 60 % mehr bezahlen als noch vor einem Jahr." Von denstarken Preissteigerungen seien auch Stahl, Kupfer, Bitumen und Bauchemiebetroffen.Die Nachfrage nach Bauleistung sei aber nach wie vor intakt: DerAuftragseingang* hätte im Mai laut Berechnungen** des Statistischen Bundesamtesnur leicht unter dem Vormonat gelegen (- 1,3 %). "Im Vorjahresvergleich habendie Bauunternehmen sogar ein Plus von 14,6 % gemeldet, preisbereinigt ist diesauch noch ein deutlicher Zuwachs von 8,4 %. Für die ersten fünf Monate ergibtsich damit ein Plus von 5,8 %, real von 2,4 %. Dabei darf man aber nichtvergessen, dass das Mai-Ergebnis durch einen statistischen Effekt geprägt ist -die Bauunternehmen hatten im Mai 2020 Corona-bedingt 10,6 % weniger Aufträge inihren Büchern", erläuterte Müller die Daten-Lage.Alle Angaben und Berechnungen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamtessowie des ifo Instituts.*) Baubetriebe mit 20 und mehr Beschäftigten **) preis-,saison- und kalenderbereinigtPressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/4976131OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.