Gemeinsamer Spendenaufruf der Genossenschaftsorganisation unter dem Motto "Genossenschaften helfen"

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Genossenschaften helfen" ruft die Genossenschaftsorganisation Deutschlands in einer konzertierten Hilfsaktion zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern auf. Diverse bundesweite, regionale und lokale Initiativen sind bereits gestartet, immer neue kommen hinzu. Unterstützer können sich an den verschiedenen Aktionen beteiligen.



"Genossenschaften stehen für solidarisches Miteinander. Gerade auch in schwierigen Zeiten übernehmen sie Verantwortung für ihre Region und die Gesellschaft. Deshalb rufen wir gemeinsam zur Unterstützung der Flutopfer auf", sagt Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des DGRV und des DRV.