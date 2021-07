ZEAL Network SE: ZEAL verstärkt Vorstand mit Bestellung von CTO Paul Dingwitz und COO Sönke Martens

Paul Dingwitz, CTO Sönke Martens, COO





ZEAL verstärkt Vorstand mit Bestellung von CTO Paul Dingwitz und COO Sönke Martens

(Hamburg, 23. Juli 2021) Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE (lotto24.de, tipp24.de), dem führenden deutschen Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat sowohl Paul Dingwitz als Chief Technology Officer (CTO) als auch Sönke Martens als Chief Operations Officer (COO) in den Vorstand der Gesellschaft berufen. In diesen Funktionen komplettieren sie den bestehenden Vorstand mit Dr. Helmut Becker (Vorstandsvorsitzender, CEO) und Jonas Mattsson (Finanzvorstand, CFO).

Paul Dingwitz war in den letzten fünf Jahren für die Bereiche Technology Operations, Security und Engineering bei ZEAL zuständig und zeichnete für die erfolgreiche IT-Integration nach dem Zusammenschluss mit LOTTO24 verantwortlich. Bevor er zu ZEAL kam, sammelte er über 20 Jahre Erfahrung im Technologiesektor, zuletzt als Vice President of Technology bei Rue La La in Boston. Zuvor war er bereits als CTO der ONE Media Corp in Atlanta sowie in leitenden Technologie-Positionen bei CNN tätig. Begonnen hat er seine Karriere 1997 bei der US Army als Systems Engineer. Als CTO bei ZEAL ist er für alle Bereiche der Technologie und IT-Strategie verantwortlich. Er konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass die Technologie ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen und alle zukünftigen Projekte ist.

Sönke Martens ist seit mehr als sieben Jahren Teil der ZEAL-Gruppe. Er war in verschiedenen Management-Positionen als Geschäftsführer und Produktverantwortlicher für das operative Geschäft zuständig und gestaltete unter anderem die Mehrmarkenstrategie in Folge der LOTTO24-Übernahme. Bevor er bei der New Work SE (vormals XING SE) den Bereich Corporate Development verantwortete, sammelte er zunächst Erfahrungen als Unternehmensberater und war zuletzt als Gründer und Geschäftsführer des Online-Immobilienmarktplatzes loftville tätig. Als COO bei ZEAL ist er für das Produktmanagement, das Marketing sowie die Markenführung und -strategie verantwortlich. Insofern freut er sich besonders darauf, das Kerngeschäft weiter auszubauen und zu erweitern sowie Innovationen und E-Commerce-Exzellenz in den Lotteriebereich zu bringen.