SEOUL (dpa-AFX) - Trotz der bisher abschlägigen Antworten aus Nordkorea auf ein Dialogangebot will sich die US-Regierung weiter in Geduld üben. Im Streit ums nordkoreanische Atomwaffenprogramm bieten die USA dem weitgehend isolierten Land Gespräche ohne jede Vorbedingung an. Washington sei in Erwartung eines "zuverlässigen, vorhersehbaren und konstruktiven Wegs nach vorne mit der Volksrepublik", sagte US-Vizeaußenministerin Wendy Sherman am Freitag vor Journalisten in Seoul. "Wir haben angeboten, uns mit den Nordkoreanern im Dialog hinzusetzen, uns wir warten darauf, von ihnen zu hören."

Nordkoreas Außenminister Ri Son Gwon hatte im vergangenen Monat bedingungslose Verhandlungen mit den USA abgelehnt. Solche Gespräche würden nur "kostbare Zeit" kosten. Beobachter gehen davon aus, dass Pjöngjang auf konkrete Vorschläge von Washington hofft. Seit dem gescheiterten Gipfeltreffen beider Länder im Februar 2019 in Vietnam gibt es keinen Fortschritt mehr.