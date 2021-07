Postbank Wohnatlas 2021 / Wo Wohneigentum für Durchschnittsverdiener noch erschwinglich ist (FOTO)

Bonn (ots) - - Expert*innen analysieren bundesweit Kauf- und Mietpreise in

Relation zu den Einkommen



- Belastung durch Wohnkosten steigt



Welchen Anteil vom Einkommen verschlingen die Wohnkosten, also die Miet- oder

die Kreditratenzahlungen? Das haben Expert*innen des Hamburgischen

WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) für den Postbank Wohnatlas auf Basis der

durchschnittlich regional verfügbaren Haushaltseinkommen durchgerechnet.

Regionale Preisunterschiede auf den Wohnungsmärkten aber auch beim

Einkommensniveau sorgen für ein gemischtes Bild. Nicht mehr als 30 Prozent des

verfügbaren Haushaltseinkommens sollte Wohnen kosten, so lautet eine gängige

Faustformel. Danach wäre 2020 in 363 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten

der Kauf einer 70-Quadratmeter-Wohnung für einen Durchschnittshaushalt

finanzierbar gewesen. Ein Jahr zuvor waren es noch 379 Kreise und Städte.







Wie unter einem Brennglas zeigt sich dies in Deutschlands größten Städten. Zwar



Allerdings müssten in insgesamt 38 Regionen, in denen immerhin ein Fünftel allerdeutschen Haushalte lebt, durchschnittlich mehr als 30 Prozent des regionalverfügbaren Einkommens für die laufende Kreditfinanzierung aufgewendet werden.Sehr hohe Belastungen von mehr als 40 Prozent ergeben sich für München, Berlin,Frankfurt und Hamburg sowie die Landkreise Nordfriesland, Miesbach,Garmisch-Partenkirchen und Aurich. Die Mieten bleiben überall unterhalb der30-Prozent-Schwelle. Der jeweilige Einkommensanteil wurde auf Basis derdurchschnittlich regional verfügbaren Haushaltseinkommen für die Nettokaltmietebzw. für die Kreditraten für eine 70-Quadratmeter-Wohnung berechnet. Für dieFinanzierung einer Immobilie wurde ein Zinssatz von 2,45 Prozent, eineAnfangstilgung von vier Prozent und 20 Prozent Eigenkapital zu Grunde gelegt.Nebenkosten für Grunderwerbsteuer, Notar oder Umbauten wurden nichtberücksichtigt.Belastungen der Haushalte sind gestiegenDie HWWI-Modellrechnung zeigt, dass die finanziellen Belastungen im Jahr 2020gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Im Durchschnitt über alle Landkreise undkreisfreien Städte mussten die Bürger im vergangenen Jahr 14,2 Prozent (Vorjahr13,4 Prozent) des regional verfügbaren Haushaltseinkommens für Miete und 19,6Prozent (Vorjahr 17,0 Prozent) für die Finanzierung einer Eigentumswohnungaufbringen. "Wer sich zum Kauf entschließt, muss höhere monatlicheEinkommensbelastungen hinnehmen als in der Vergangenheit. Diese Entwicklungbeobachten wir besonders ausgeprägt in Ballungsräumen", sagt Eva Grunwald,Leiterin Immobiliengeschäft Postbank.Big Seven: Wohneigentum verschlingt große EinkommensanteileWie unter einem Brennglas zeigt sich dies in Deutschlands größten Städten. Zwar