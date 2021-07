Und auch ein anderes Urgestein der Wasserstoffindustrie – Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020), seit der Vorlage der Quartalszahlen Mitte Juni wieder „auf der Spur“, – greift gestern weiter an. Man schnappt sich den Mann von Tesla, der die Gigafactory in Nevada zum Laufen gebracht hatte. Auch hier ein starkes Bekenntnis, dass die Zeit der Wasserstoffurgesteine noch lange nicht vorbei ist, sondern gerade erst losgeht. Auch wenn die Anleger sich neuen Favoriten gesucht haben – Meme-Aktien oder Techwerte – , zeigen die beiden „Urgesteine“, dass mit ihnen noch zu rechnen ist. Und das man nicht kampflos den Grosskonzernen das geschäft überlassen will oder wird. Starten wir mit Nel:

Norweger machen bei dezentraler offshore-H2 Erzeugung „direkt an den Windrädern“ mit!

Kommt Ihnen der Ansatz bekannt vor? Ja? Siemens Energy und die Tochter Siemens Gamesa stellten auf ihrem Hydrogenday Anfang des Jahres ihr 120 Mio EUR Forschunsgprojekt „Offshore soll je nach Windausbeute ohne notwendige Leitungen für gewonnenen Strom ans Festland günstiger, grüner Wasserstoff gewonnen werden.Netzunabhängigkeit soll Offshoreparks auch weit weg von Küsten auf einmal attraktiv machen.“ vor. Und bereits am 03.12.2020 präsentierte Siemens Gamesa in Dänemark eine (noch onshore) Pilotanlage – pikanterweise in Zusammenarbeit mit Nel’s Beteiligung Everfuel.

Und diesen innovative Ansatz eines netzunabhängigen Betriebs verfolgt auch das PosHYdon-Konsortium,

dem Nel nun für die Testphase eine Elektrolyse-Anlage im 1,25 MW-Bereich zur Verfügung stellt.Es geht darum in niederländischen Offshoreanlagen eine Kombination aus Windenergie, Erdgas und Wasserstoff zu erproben und einsatzfähig zu machen. Dafür soll auf der von Neptune Energy-betriebenen „Q13a-A platform“ ein PEM Elektrolyseur von Nel installiert werden – 13 KM vor der Küste bei Scheweningen.

“Nel sees hydrogen from offshore wind as a key future market with enormous growth potential over the next 5 to 10 years and we are very excited to be a part of this first-of-its-kind project to show the potential of our PEM technology in this unique application” erläutert Filip Smeets, Leiter der Nel Electrolyser Division (Abteilung).