High Tide setzt seinen organischen Wachstumskurs mit einem neuen Standort in Martensville (Saskatchewan) fort

CALGARY, 23. Juli 2021 /CNW/ – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (NASDAQ: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Geschäftslokal an der Adresse 228 Centennial Drive N in Martensville (Saskatchewan) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke an erwachsene Personen begonnen hat. Die Neueröffnung ist High Tides 88. Markengeschäftsstandort in Kanada und der vierte in Saskatchewan, der Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Zubehör für den Konsum verkauft. Der neue Laden wird ziemlich sicher von seiner Nähe zu mehreren führenden nationalen Restaurant- und Big-Box-Einzelhandelsketten profitieren.

„Nachdem wir vor kurzem sechs Filialstandorte in Regina übernommen haben und uns vor kurzem auch mehrere Übernahmen zur Stärkung unserer Präsenz im Internethandel in den Vereinigten Staaten sichern konnten, setzen wir auch in Zukunft auf organisches Wachstum in Kanada“, erklärt President und Chief Executive Officer Raj Grover. „Die Kunden in Martensville verdienen es, in einen Laden gehen zu können, der ihre gesamten Bedürfnisse in puncto Cannabis und Konsumzubehör abdeckt. Und ich kann mit großer Freude sagen, dass dies ab heute möglich ist“, fügt Herr Grover hinzu.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 88 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com und Dailyhighclub.com und im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).