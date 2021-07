PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der europäische Autosektor hat zum Wochenschluss seine vortags unterbrochene Erholung fortgesetzt. Angetrieben wurde die Branche am Freitag insbesondere von erfreulichen Nachrichten vom französischen Zulieferer Valeo sowie von positiven Analystenkommentaren.

Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts zog zuletzt um 1,72 Prozent auf 635,86 Punkte an und hatte damit im europäischen Sektortableau die Nase vorn. Seit dem am Montag im Zuge des allgemeinen Markteinbruchs erreichten Tief seit Mai bei 603,39 Punkten steht mittlerweile ein Plus von gut fünf Prozent zu Buche. Der Branchenindex hatte Anfang Juni ein Rekordhoch nur haarscharf verpasst und seitdem peu a peu nachgegeben.