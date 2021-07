Sinopec schließt erste Bulk Agreement-Transaktion von Chinas nationalem Kohlenstoffmarkt ab

PEKING, Donnerstag, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") hat am 21. Juli erfolgreich die erste Bulk-Agreement-Transaktion von Chinas nationalem Kohlenstoffmarkt abgeschlossen und 100.000 Tonnen Kohlenstoffemissionsquoten von der China Resources Group gekauft. Nach den offiziellen Transaktionsdaten der Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE) war dies die erste Bulk-Agreement-Transaktion seit dem offiziellen Start von Chinas nationalem Kohlenstoffmarkt und die einzige Bulk-Agreement-Transaktion an diesem Tag.