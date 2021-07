"Gemeinnützigkeit"? Hiobsbotschaften für Chinas private Bildungsanbieter

In China dreht sich die Regulierungsschraube





So sollen Unternehmen, die an Schulen Nachhilfe anbieten, sollen womöglich "gebeten werden", künftig gemeinnützig zu operieren. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Demnach werde es den Unternehmen künftig womöglich nicht mehr erlaubt sein, sich Kapital zu beschaffen oder an die Börse zu gehen. Des Weiteren sollen Firmen, die bereits an der Börse gelistet sind, künftig womöglich keine Unternehmen mehr aus dem Bereich der Schülernachhilfe kaufen dürfen. Außerdem könnten künftig Genehmigungen für Unternehmen unterbleiben, die Nachhilfe für Pflichtschulfächern anbieten. Und dann solle auch noch Nachhilfe an Wochenenden und in der Ferienzeit verboten werden.





Die Aktien von TAL Education und New Oriental Education [WKN: A0KFDH] brachen daraufhin im heutigen Frühhandel nochmals massiv ein, teilweise über 50%. Und das, nachdem sich die Kurse in den vergangenen Monaten bereits um zwei Drittel verringert hatten.





Ich hatte Anfang Juni meine EDU-Position bei €11,64 mit 6% Restgewinn verkauft. Wegen der drohenden Regulierungseingriffe . Dass es sogar auf eine Quasi-Enteignung hinauslaufen könnte, habe ich damals allerdings nicht für möglich gehalten. Wird dies wirklich Fakt, wäre diese staatliche Willkür ein KO-Kriterium für alle China -Aktien! Ich werde daher die Entwicklung genau im Blick behalten, auch wenn sich mein China-Engagement ja bekanntlich sehr in Grenzen hält. Auf der anderen Seite sind viele der internationalen Konzerne in China aktiv und auch für sie verschlechtert sich durch diese staatliche Willkür das Chance-Risiko-Verhältnis.

