FRANKFURT (dpa-AFX) - Das günstige monetäre Umfeld sowie robuste Konjunkturdaten haben den Dax am Freitag weiter angetrieben. Der deutsche Leitindex stieg bis zum Mittag um 0,79 Prozent auf 15 636,48 Punkte und steuert damit auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Auf Wochensicht deutet sich trotz des Kursrutsches am Montag ein Wochenplus von 0,6 Prozent an.

Der MDax erklomm am Freitag ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,98 Prozent auf 35 183,70 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,9 Prozent zu.