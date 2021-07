KfW startet Hochwasser-Hilfe für Kommunen, kommunale Unternehmen und gemeinnützige Organisationen

Frankfurt am Main (ots) -



- 500 Mio. EUR für Kommunen zur Beseitigung von Hochwasserschäden - KfW subventioniert Zinssatz im Programm Investitionskredit für Kommunen auf -1,00 %

- Kreditangebot für Kommunale Unternehmen und Gemeinnützige Organisationen

Die KfW bereitet kurzfristig ein Hilfsprogramm für Kommunen in den vom Hochwasser betroffenen Bundesländern im Umfang von 500 Mio. EUR vor. Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen soll ab dem 28. Juli für die Beseitigung von Hochwasserschäden der "Investitionskredit Kommunen" der KfW mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem von der KfW subventionierten Zins von -1,00 % zur Verfügung gestellt werden. Anträge aus dem "IKK-Sonderprogramm Beseitigung von Hochwasserschäden 2021" können bis zum 30.06.2022 gestellt werden. Vorgesehen ist zudem, dass Unternehmen in kommunaler Trägerschaft sowie gemeinnützige Organisationen für die Beseitigung von Hochwasserschäden einen Betriebsmittelkredit aus dem KfW-Programm "Investitionskredit Kommunale Unternehmen" mit einer Laufzeit von 10 Jahren nutzen können.