Ölpreise treten vor dem Wochenende auf der Stelle Die Ölpreise sind am Freitag unter dem Strich kaum vom Fleck gekommen. Auch auf Wochensicht tendierten sie stabil. Am Freitagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,81 US-Dollar. Das waren gerade mal zwei Cent mehr als am …