Von ihrem Allzeithoch aus gesehen hat die Aktie der Shop Apotheke Europe in den letzten Monaten schon reichlich Minus hinnehmen müssen. Und die Lage droht sich weiter zu verschlechtern: Nach der gestrigen Gewinnwarnung der Gesellschaft liegen aktuelle Indikationen am Freitagmorgen im XETRA-Handel bei 123,20/124,50 Euro. Zum Vergleich: Der gestrige XETRA-Schlusskurs wurde noch bei 138,30 Euro notiert.Schon am gestrigen Abend war es im ...