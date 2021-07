Nordex und Partner TPI vertiefen ihre Zusammenarbeit

Der Hamburger Windenergie-Konzern Nordex weitet die seit 2013 bestehende Kooperation mit dem Rotorblatthersteller TPI Composites aus. Man habe sich neben der Zusammenarbeit in der Türkei und Indien auf eine strategische Partnerschaft geeinigt, meldet die TecDAX-notierte Gesellschaft am Freitag. Im Rahmen der Kooperation werde man den Betrieb der Rotorblattproduktion in Matamoros (Mexiko) für einen Zeitraum von drei Jahren auf TPI ...