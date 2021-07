--------------------------------------------------------------Geld zurück fordernhttps://ots.de/KhrYlp--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Die ING-DiBa AG (WKN: A2ANV3) hat bei der aktuellen Klagewellebezüglich der Rückabwicklung von Immobiliendarlehen nach Widerruf einen weiterenProzessverlust erlitten. In seinem aktuellen Urteil vom 09. Juli 2021 - 2-02 O280/20 - hat das Landgericht Frankfurt am Main entschieden, dass die von HAHNRechtsanwälte vertretenen Kläger ihre mit der Klage geforderte Vorfälligkeitsentschädigung in Höhe von 3.954,03 EUR von der ING-DiBazurückerhalten. Diese Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am Main istrechtskräftig. In seinem Urteil vom 08. Dezember 2020 - 38 O 164/20 - hattekürzlich bereits das Landgericht Berlin entschieden, dass die Bank durch dieFormulierung in der Widerrufsinformation "Die Frist beginnt nach Abschluss desVertrags, aber erst, nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben nach § 492Absatz 2 BGB (z.B. Angabe zur Art des Darlehens, Angabe zumNettodarlehensbetrag, Angabe zur Vertragslaufzeit) erhalten hat" fehlerhaft überden Beginn der Widerrufsfrist belehrt hat. Das neue Urteil des LandgerichtsFrankfurt am Main betrifft ebenfalls diese Fallkonstellation.