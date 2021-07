Kommunalwahlen in Südafrika sollen auf 2022 verschoben werden

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Die bisher für den 27. Oktober vorgesehenen Kommunalwahlen in Südafrika werden nach dem Willen der nationalen Wahlkommission wegen der Corona-Pandemie auf Anfang 2022 verschoben. Das gab das Gremium am Freitag bekannt, das damit der Empfehlung einer Berater-Kommission folgt. Endgültig muss noch ein Gericht die Verschiebung und das geplante neue Datum im Februar bestätigen. Südafrika befindet sich aktuell im Griff einer dritten Corona-Infektionswelle, auf die die Regierung mit einer deutlichen Verschärfung der Corona-Restriktionen reagiert hat. Das Land erholt sich zudem gerade von einer Welle der Gewalt in einigen Regionen./rek/DP/stw