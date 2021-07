Nach langen Monaten der Konsolidierung könnte bei Cannabis-Aktien bald eine neue Rallye ins Haus stehen, glaubt Cannabis-Fonds-Manager Carsten Ringler. Im Interview nennt er die vielversprechendsten Wachstumsbereiche.

wallstreet:online: Herr Ringler, der Cannabissektor ist in den letzten Monaten wieder stark ins Anlegerinteresse gerückt, auch dank verschiedener Gesetzesinitiativen in den USA. Sie managen den GF Global Cannabis Opportunity Fund. Stehen wir vor einer neuen Rallye in der Branche?

Carsten Ringler: Die Aktien aus dem Cannabissektor befinden sich seit Februar in einer recht deutlichen Konsolidierungsphase, die unseres Erachtens schon bald vorüber sein dürfte.