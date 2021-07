Die ProCredit Holding hebt ihre Prognose für die Eigenkapitalrendite an: 2021 will der Finanzdienstleister nun eine Rendite zwischen 8 Prozent und 9,5 Prozent erzielen. Bisher lag das Ziel zwischen 6,0 Prozent und 7,5 Prozent.Zudem prognostiziert man im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 deutlich reduzierte Risikokosten sowie ein Kosten-Ertrags-Verhältnis von ca. 65 Prozent. „Das Kosten-Ertrags-Verhältnis wird somit am unteren ...