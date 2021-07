Dow Jones – Neue Rekorde warten schon

Die Woche dürfte auch zu Gunsten der Bullen beim Dow Jones Industrial Average Index beendet werden, nachdem der Auftakt schon mit einem massiven bullischen Konter am Montag die Verkäuferseite auf dem falschen Fuß erwischt hatte und aktuell auch die …

Die Woche dürfte auch zu Gunsten der Bullen beim Dow Jones Industrial Average Index beendet werden, nachdem der Auftakt schon mit einem massiven bullischen Konter am Montag die Verkäuferseite auf dem falschen Fuß erwischt hatte und aktuell auch die Futures deutlich positiv notieren. Nur das Allzeithoch selbst könnte die Bullen noch einbremsen.

Sollte der Index die Gelegenheit wahrnehmen und das aktuelle Rekordhoch bei 35.091 Punkten überspringen, könnte sich die laufende Kaufwelle zunächst bis 35.200 und 35.340 Punkte ausdehnen. An dieser Stelle könnte eine Korrektur starten. Wird die Marke dagegen auch überschritten, dürfte sich der Aufwärtstrend des Index bereits bis an das Kursziel bei 35.540 Punkten ausdehnen.

Ein erstes Scheitern an der 35.091 Punkte-Marke wäre so lange unbedenklich, als die Unterstützung bei 34.706 Punkten verteidigt werden kann. Erst deren Bruch würde den Index in eine deutlichere Gegenbewegung führen und Abgaben bis 34.500 Punkte nach sich ziehen. Darunter käme es zu einem Rückgang bis zur Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 34.100 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im 4-Stundenchart; 1 Kerze = 4 Stunden (lin. Kerzenchartdarstellung) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 08.04.2021 – 22.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung) Foto: blog.onemarkets.de Betrachtungszeitraum: 11.07.2016 – 22.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Turbo Bull-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Aufwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HR7F5H 56,18 28.400 5,29 30.07.2021 Dow Jones Index HR74RN 34,95 30.900 8,50 30.07.2021 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.07.2021; 14:55 Uhr Turbo Bear-Optionsscheine auf Dow Jones Index für eine Spekulation auf eine Abwärtsbewegung des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR K.o. Barriere in Punkten Hebel Letzter Bewertungstag Dow Jones Index HR7BWK 42,72 40.000 6,95 30.07.2021 Dow Jones Index HR74TL 25,73

Autor: Thomas May