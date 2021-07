Die Deutsche Rohstoff AG hat in diesen Tagen ihre zweite Unternehmensanleihe 2016/21 (WKN A2AA05) mit einem ausstehenden Volumen in Höhe von 16,7 Mio. Euro fristgerecht zurückgezahlt. Zuvor wurden bereits 50,0 Mio. Euro in den Jahren 2019 und 2020 zurückgeführt bzw. in die neue Anleihe 2019/24 getauscht. Die zurückgezahlte Anleihe wurde jährlich mit 5,625% verzinst. Die Verschuldung des Deutsche Rohstoff-Konzerns (Anleihe- und Bankverbindlichkeiten) sinkt aktuell aufgrund der Rückzahlung der Anleihe auf rund 101 Mio. Euro. Die SDG INVESTMENTS GmbH hat eine Sekundärmarkttransaktion für die 10%-CCE Group-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A285FP4) in Höhe von 8,8 Mio. Euro arrangiert. Clean Capital Energy (CCE) hat die Mittel aus der Neuemission der Anleihe verwendet, um seine Pipeline von 2GW Photovoltaik-Solaranlagen weiter zu entwickeln.

Kalenderwoche 29 (19.07. bis 23.07.2021) am KMA-Anleihemarkt – der Nürnberger Spielwarenhändler VEDES steht vor einer stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH. Für das tatsächliche Zustandekommen der Beteiligung müssen jedoch die Anleihebedingungen der ausstehenden VEDES-Anleihe 2017/22 angepasst werden, u.a. soll die Anleihe bis 2026 zu einem reduzierten Zinskupon von 3,5% p.a. verlängert werden. Die Anleihegläubiger der VEDES AG müssen bei einer Abstimmung ohne Versammlung zwischen dem 24.07. und 26.07.2021 diesen Änderungen aber erst noch zustimmen. „Wir sind in keiner Weise auf diese Finanzierung angewiesen, denn wir werden auch ohne die stille Beteiligung der BayBG unser Ergebnis in den kommenden Jahren signifikant und nachhaltig steigern. Nichtsdestotrotz möchten wir diese besondere strategische Chance dazu nutzen, unsere Kapitalkraft zusätzlich zu stärken und unsere Bonität weiter zu verbessern. Das dürfte auch im Interesse unserer Anleihegläubiger sein“, sagt Dr. Thomas Märtz, Vorstandsvorsitzender der VEDES AG, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer haben die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe der Mutares SE & Co. KGaA mit variabler Verzinsung (WKN A254QY) weiterhin als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Das Geschäftsmodell der „Veredelung“ von Beteiligungen unter starker Beteiligung eines eigenen Management-Teams sei bei Mutares gut durchdacht und werde erfolgreich und konsequent umgesetzt, so die KFM-Experten in ihrer Analyse. Die Euroboden-Gruppe bekommt von der Bayerischen Landesbank eine Einkauflinie über 25 Mio. Euro eingeräumt. Euroboden kann demnach über diese beim Erwerb von Grundstücken in deutschen A-Städten jederzeit verfügen.

Die paragon GmbH & Co. KGaA wächst mit ihrem Automobilgeschäft im ersten Quartal um 33 %. Der Umsatz steigt somit im ersten Quartal auf 39,2 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr bekräftigt das Unternehmen seine Prognose, so soll ein Umsatz von rd. 145 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge zwischen 12 % und 15 % und einem Free Cashflow von rd. 12 Mio. Euro erzielt werden. Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG („MOREH“) hat aus ihrem Immobilienbestand ein Objekt in Bad Nenndorf für 4,845 Mio. Euro veräußert. Der Verkaufspreis habe laut MOREH dabei deutlich über dem Buchwert von rund 3,1 Mio. Euro zum 31.12.2020 gelegen. Im Bestandsportfolio von MOREH befinden sich jetzt noch sechs Objekte.

Die PNE-Gruppe kann in dieser Woche weitere Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements) von etwa 30 Megawatt vermitteln und baut ihr bislang vermitteltes PPA-Volumen auf 170 Megawatt installierte Windleistung aus. Zudem hat die PNE AG zwei Windenergieprojekte in Frankreich und Thüringen an die Hamburger CEE Group mit einer Nennleistung von insgesamt 18,7 MW veräußert. Die SOWITEC Gruppe hat ihre Tochtergesellschaft SOWITEC Vietnam mit einem in Entwicklung befindlichen Portfolio von fünf Windprojekten und einem schwimmenden Solarprojekt mit insgesamt 550 MW an Iberdrola veräußert.

Die geänderten Anleihebedingungen der Unternehmensanleihe (WKN A2AA5H) der SINGULUS TECHNOLOGIES AG sind in dieser Woche fristgerecht in Kraft getreten, somit läuft die Unternehmensanleihe nun bis zum 22. Juli 2026 bei einem reduzierten Zinssatz von 4,5 % p.a. Die ERWE Immobilien AG hat eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 5,47 Mio. Euro durchgeführt. Der Platzierungspreis der ERWE-Aktie wurde auf 3,30 Euro je Aktie festgelegt. Und der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat Anfang der Woche zum 23. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet.

