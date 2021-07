PLATOW Zertifikat läuft aus

An diesem Dienstag (27.7.) läuft das „Platow-Zertifikat“ (DE000DB0PLA8) aus. Bei allen am Tilgungstag 27.7.2021 noch nicht verkauften Beständen erfolgt die Einlösung durch Zahlung eines entsprechenden Betrags. Die Zertifikate werden aus den Depots der Anleger ausgebucht und die jeweiligen Gegenwerte in Euro gegengebucht.

Zum Zeitpunkt der Emission im Jahr 2006 bot das Zertifikat die einzige Möglichkeit für Privatanleger, an der Anlagestrategie des „Platow-Fonds“ teilzuhaben, da der Fonds Basiswerts des Zertifikats war. Seit 2007 können private Anleger auch direkt in den Fonds investieren. Die Steuerung des Fonds über ein Beratungsmandat erfolgte in den Anfangsjahren aus dem Platow-Verlag heraus. Seit 2016 geschieht dies durch die darauf spezialisierte Boutique pfp Advisory GmbH, die von zwei ehemaligen Platow-Bereichsleitern geführt wird.