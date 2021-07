Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund drei Prozent. Bei 6,38 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn Leerverkäufer oder Trader, die Puts ins Auge gefasst haben, erhalten einen satten Rabatt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

