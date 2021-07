PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Freitag überwiegend tiefer geschlossen. Eine positive Anlegerstimmung an den internationalen Leitbörsen unterstützte zum Wochenausklang nur wenig.

Der tschechische Leitindex PX ging mit minus 0,17 Prozent bei 1190,23 Punkten in das Wochenende. In der Gunst der Anleger stand am Freitag die Aktie des Schwergewichtes Erste Group . Die Papiere der in Prag notierten österreichischen Bank legten um 0,8 Prozent zu. Die Titel des Energiekonzerns CEZ fielen hingegen um 0,8 Prozent.