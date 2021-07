Shanghai baut internationales Kapital für digitale Werbung auf und fördert regionale Integration der Branche

SHANGHAI, 23. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch hat das Shanghai International Advertising Festival 2021 begonnen. Mit Blick auf die Entwicklung der digitalen Werbung wurden anlässlich des Treffens die digitale Transformation der Branche, die integrierte Entwicklung der Werbung in der Jangtse-Delta-Region und die Förderung junger Talente im digitalen Zeitalter diskutiert. Ziel ist es, Shanghai zur internationalen Hauptstadt der digitalen Werbung zu machen.

Gleichzeitig fand auch ein „Digital Advertising Summit Forum" statt, das hochrangige digitale Werbeunternehmen aus dem In- und Ausland sowie Vertreter von Internetunternehmen dazu einlud, den neuesten Entwicklungstrend der digitalen Werbung miteinander zu besprechen. Das Forum zielte außerdem darauf ab, das zukünftige Entwicklungsmuster der chinesischen Werbeunternehmen zu gestalten und das qualitativ hochwertige Wachstum der Werbebranche in Shanghai zu fördern sowie mehr Weltklasse-Unternehmen für digitale Werbung für Investitionen in Shanghai zu gewinnen.