Rackspace Technology investiert 65–70 Millionen USD in Wachstumssparten und erhöht die Finanzprognose für das zweite Quartal 2021

Darüber hinaus wird Rackspace Technology seine internen Schulungsprogramme ausbauen, um Know-how in den Bereichen Cloud Engineering, Data Engineering und Cloud Native Software Engineering aufzubauen. Dadurch werden die Mitarbeiter für wichtige Positionen in den schnell wachsenden Teams des Unternehmens in den Bereichen professionelle Dienstleistungen und Elastic Engineering vorbereitet.

Die Investitionen werden mit geschätzten Bruttokosteneinsparungen von 95–100 Millionen USD finanziert. Die Einsparungen haben sich aus verbesserten Automatisierungsprozessen und Restrukturierungsprogrammen ergeben, bei denen Ressourcen aus gesättigten und rückläufigen Marktbereichen neu ausgerichtet, Best Shoring-Initiativen beschleunigt und allgemeine und administrative Kosten reduziert wurden.

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf das Jahr 2021 wurden vollständig in die Quartals- und Jahresfinanzprognose des Unternehmens einbezogen. Die Umsetzung des Restrukturierungsprogramms wird in den nächsten 12–24 Monaten voraussichtlich Gesamtaufwendungen von etwa 70–80 Millionen USD (vor Steuern) erfordern.

Kevin Jones, Chief Executive Officer, erklärt hierzu: „Die heute angekündigten Initiativen werden es Rackspace Technology ermöglichen, die aktuellen Markttrends in vollem Umfang zu nutzen, bei weiter wachsenden Umsätzen eine erhebliche Ertragssteigerung zu erzielen und sich im Wettbewerb mit anderen Cloud-Dienstanbietern besser zu behaupten. Darüber hinaus setzen wir unsere Mitarbeiter verstärkt für Dienstleistungen der nächsten Generation ein, die sowohl für die Mitarbeiter selbst als auch für das Unternehmen ein attraktives Wachstumspotenzial bieten.“

Unabhängig davon hat Rackspace Technology seine Finanzprognose für das zweite Quartal 2021 erhöht:

Für das zweite Quartal wird nun ein Umsatz in Höhe von 741–744 Millionen USD erwartet. Dieser liegt damit im oberen Bereich der bisher prognostizierten Spanne von 735–745 Millionen USD.

Der GAAP-Nettoverlust soll zwischen (50) und (30) Millionen USD betragen, und der GAAP-Nettoverlust je verwässerter Aktie liegt voraussichtlich zwischen (0,24) und (0,14) USD.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis wird nun auf 117–119 Millionen USD geschätzt und liegt damit über der zuvor prognostizierten Spanne von 113–117 Millionen USD.

Der nicht auf GAAP basierende Gewinn je Aktie soll nun voraussichtlich 0,22–0,24 USD betragen; die zuvor prognostizierte Spanne betrug 0,21–0,23 USD je Aktie.

Darüber hinaus erwartet das Unternehmen für das zweite Quartal Buchungen in Höhe von rund 258 Millionen USD, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem ersten Quartal 2021 entspricht.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“, „weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“, „sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“, „projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen wie das nicht auf GAAP basierende Nettoergebnis, das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie („EPS“). Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten, Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.

Nicht auf GAAP basierendes Nettoergebnis, nicht auf GAAP basierendes Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA

Wir legen das nicht auf GAAP basierende Nettoergebnis, das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der Ausschluss von Posten aus dem Nettoverlust, die möglicherweise nicht indikativ für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von Trends in unserem Geschäft bietet.

Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Nettoergebnis als bereinigten Nettoverlust, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden Anpassungen.

Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Nettoverlust plus Zinsaufwendungen und Ertragsteuern, der weiter bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste.

Wir definieren das bereinigte EBITDA als nicht auf GAAP basierendes Betriebsergebnis plus Abschreibungen.

Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden finanziellen Performance. Das bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem die wichtigste finanzielle Messgröße, die vom Management und unserem Vorstand bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet wird.

Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP basierenden Nettoergebnisses, der nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettoergebnisses, des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen, einschließlich unserer Mitbewerber, berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger davor gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung mit den GAAP zu verwenden.

Three Months Ended,

June 30, 2021 Low

(Estimated) High

(Estimated) Unaudited, in millions Net loss $ (50 ) $ (30 ) Share-based compensation expense 21 20 Special bonuses and other compensation expense (a) 4 2 Transaction-related adjustments, net (b) 8 6 Restructuring and transformation expenses (c) 41 39 Net (gain) loss on divestiture and investments (d) (1 ) - Debt modification and extinguishment costs (e) — 1 Other (income) expense, net (f) (2 ) (1 ) Amortization of intangible assets (g) 48 46 Tax effect of non-GAAP adjustments (h) (20 ) (32 ) Non-GAAP Net Income 49 51 Interest expense 51 50 Benefit for income taxes (3 ) (14 ) Tax effect of non-GAAP adjustments (h) 20 32 Non-GAAP Operating Profit 117 119 Depreciation (i) 61 60 Adjusted EBITDA $ 178 $ 179





(a) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. (b) Enthält Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Börsengang im dritten Quartal 2020, Integrationskosten für übernommene Unternehmen, Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf Rechnungsabgrenzungsposten zum beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie Akquisitions- und Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf Finanzierungstätigkeiten. (c) Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in Verbindung mit Aktivitäten zur Geschäftsumwandlung und -optimierung, Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung von Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Wir haben diese Aktivitäten bewertet und festgestellt, dass sie nicht in den Geltungsbereich von ASC 420 (Schließungs- oder Veräußerungskosten) fallen. (d) Enthält Gewinne und Verluste aus Anlagen und Veräußerungen. (e) Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beendigung der Forderungsfinanzierungsvereinbarung im Juni 2021. (f) Betrifft hauptsächlich Änderungen des beizulegender Zeitwerts von Fremdwährungsderivaten. (g) Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. (h) Wir verwenden einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz, um über Berichtsperioden hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Für die Berechnung des langfristigen Steuersatzes für die Zwischenperioden 2021 wurde als Grundlage ein Durchschnitt aus dem Steuersatz für 2020 und dem geschätzten Steuersatz für 2021 herangezogen. Dieser wurde neu berechnet, um den Steuereffekt nicht auf GAAP basierender Anpassungen vor Steuern und einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Daraus ergibt sich ein struktureller nicht auf GAAP basierender Steuersatz von 26 %. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. (i) Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung von Einrichtungen.

Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)

Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP basierendes Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je Aktie nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS verwässern würden.

Three Months Ended,

June 30, 2021 Low

(Estimated) High

(Estimated) Unaudited, in whole dollars GAAP net loss per share diluted $ (0.24 ) $ (0.14 ) Per share impacts of adjustments to net loss (a) 0.48 0.39 Impact of shares diluted after adjustments to net loss (b) (0.02 ) (0.01 ) Non-GAAP EPS $ 0.22 $ 0.24