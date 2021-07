TAAT wurde auf seiner ersten B2B-Messe seit der Einführung zum „Best New Product“ gekürt

Las Vegas und Vancouver, 23. Juli 2021 -TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) stellt zum ersten Mal, seit TAAT im Einzelhandel in Ohio im 4. Quartal 2020 eingeführt wurde, auf Messen in den USA aus. Diese Woche hatte das Unternehmen auf dem HQ Event, einer Business-to-Business-(„B2B“)-Messe für Lifestyle-Spezialanbieter (darunter Anbieter von Vaping- und brennbaren Rauchprodukten), im Julius Ballroom im Caesars Palace in Las Vegas einen Stand (siehe Abbildung unten). Die am HQ Event teilnehmenden Einkäufer erhielten die Möglichkeit, auf der Veranstaltung in verschiedenen Kategorien über ihre Lieblingsprodukte abzustimmen. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass TAAT beim HQ Event nicht nur den zweiten Platz in der Kategorie „Best in Show“, sondern auch den ersten Platz in der Kategorie „Best New Product “ belegte. Darüber hinaus konnte TAAT in Bereichen des Caesars Palace Resorts, wie dem Pool-Komplex Garden of the Gods, Original-Werbeaufnahmen produzieren. Auf der Veranstaltung nahm das Unternehmen Gespräche zu mehreren Einkäufern für Groß- und Einzelhändler in den USA auf, die weitergeführt werden, während TAAT versucht, seine derzeitige Präsenz in der Tabakindustrie zu skalieren.

Auf seinem Messestand auf dem HQ Event in dieser Woche in Las Vegas präsentierte das Unternehmen den an der Messe teilnehmenden Einkäufern seine Produktpalette an TAAT Original, Smooth und Menthol. Die Abstimmung der Einkäufer ergab, dass TAAT als bestes neues Produkte der Veranstaltung bewertet und zum zweitbesten Produkt der Veranstaltung gewählt wurde.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Im Rahmen seiner Präsenz auf dem HQ Event im Caesars Palace hatte das Unternehmen die Gelegenheit, einzigartige Werbeaufnahmen in Umgebungen wie dem Pool-Komplex Garden of the Gods zu machen

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.