Berkshire Grey nimmt den Handel auf

Der Merger von Berkshire Grey mit der SPAC Revolution Acceleration Acquisition Corp. ist offiziell abgeschlossen. Das Unternehmen hat am 22. Juli den Handel an der Nasdaq unter dem Symbol BGRY begonnen. Die Warrants werden unter BGRYW gehandelt.Berkshire Grey bietet Fulfillment auf dem Niveau von Amazon (US0231351067) für den Rest der Welt an. Unternehmen, die es sich nicht leisten können, Milliarden in die eigene Entwicklung von AI-gesteuerten Fulfillment-Zentren zu investieren, können die gesamte Technik schlüsselfertig von Berkshire Grey kaufen. Die ...