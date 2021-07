Die Unruhe am Aktienmarkt nimmt zu. Deshalb gehen wir zunächst nicht von neuen Höchstständen aus, wenngleich wir positive Nachrichten aus der laufenden Berichtssaison erwarten.

bisher hat die EZB das Tempo ihrer Anleihekäufe nicht vermindert, sondern im ersten Quartal etwas erhöht. Für das zweite Quartal wird mit Aufkäufen in der gleichen Größenordnung gerechnet, die bei rund 100 Mrd. EUR liegt!

Schwankungsintensiv, aber nicht schwach präsentierte sich auch der Goldpreis. Das Edelmetall genießt unter den deutschen Anlegern große Beliebtheit, ebenso wie Silber. Beide Edelmetalle würden als die sichersten Anlagevarianten gelten, ergab eine Umfrage des World Gold Council.

Immerhin halten 64 % der Deutschen halten Gold für eine der besten Absicherungen gegen Währungsschwankungen und Inflation. Gleiches fand die Umfrage des Meinungsinstituts Forsa heraus, die jährlich von „pro aurum“ in Auftrag gegeben wird. Demnach halten sogar 73 % der Umfrageteilnehmer Gold für eine ideale Anlagen-Ergänzung während 71 % Gold als sichere Geldanlage ansehen!

Gründe genug also, sich mit Edelmetallen aber auch Rohstoffen allgemein auseinander zu setzen. Denn laut Experten, kann das Gesamtdepot durch einen Edelmetallanteil abgesichert werden. Sollte es an den Aktienmärkten mal wieder kräftiger bergab gehen, können sich Edelmetalle als stabilisierende Elemente präsentieren und somit die Gesamtverluste reduzieren.

Lesen Sie deshalb hier, in unserem Wochenrückblick, mehr über Edelmetalle und Rohstoffe sowie Unternehmen die zu den Gewinnern gehören sollten!

+++ FOLGEN SIE DIESEM MANN +++

Endeavour Silver brachte bis zu 6.400 %! Jetzt kommt Bradford Cooke´s nächster Jackpot-Deal! KURS STEIGT!

Wenn Koryphäen wie Bradford Cooke eine neue Firma bauen, dann muss man als Anleger hellhörig werden und sofort zuschlagen! Denn jederzeit kann der „Gold-Turbo“ zünden und extrem hohen ‚Shareholder-Value‘ generieren!

Lesen Sie mehr

Historischer Volltreffer...

Knapp 12 Kilogramm Silber pro Tonne Erz… Summa Silver landet MEGA Treffer

Starken Einfluss auf den Silberpreis haben neben der industriellen Nachfrage auch die Investorennachfrage und das Minenangebot!

Lesen Sie mehr

Skeena Resources / Tarachi Gold

Wen interessiert der Goldpreis am meisten

Im Internet wurden Suchdaten erforscht, welche Länder wie oft das Wort „Goldpreis“ suchten.

Lesen Sie mehr

ION Energy / Aztec Minerals

Zu den wichtigen Rohstoffen gehört Lithium, auch Kupfer

Die Zukunft gehört neuen innovativen Technologien. Getestet wird beispielsweise ein selbstfahrender Kiosk.

Lesen Sie mehr

Fury Gold Mines / Fiore Gold

Die Zeiten haben sich geändert

Im letzten Jahrzehnt hat sich politisch Einiges geändert.

Lesen Sie mehr

Osisko Gold Royalties / Caledonia Mining

Olympische Medaillen stehen im Fokus

Von 23. Juli bis 8. August wird in Tokio um Gold, Silber und Bronze gekämpft. Zeit also sich die Medaillen genauer anzusehen.

Lesen Sie mehr

Adventus Mining / Torq Resources

Chinas Wirtschaft wächst stark, damit auch der Rohstoffbedarf Chinas

Chinas Wirtschaft startete rekordverdächtig Anfang des Jahres. Auch trotz einer kleinen Verlangsamung steht China für Rohstoffhunger.

Lesen Sie mehr

Gold Terra Resource / Gran Columbia Gold

Privatanleger und Zentralbanken setzen auf Gold

Jüngstes Beispiel bei den Zentralbanken ist die brasilianische Zentralbank, die im Juni so viel Gold kaufte wie seit gut 20 Jahren nicht mehr.

Lesen Sie mehr

Realzinsen massiv unter Druck

Gold nimmt die 1.900 USD-Marke ins Visier! Dieser Gold-Produzent schießt die Produktion hoch! Perfekt!

Die Realzinsen bleiben womöglich stärker unter Druck, als viele denken. Das spricht eindeutig für Gold, das in Erwartung steigender Zinsen eigentlich fallen müsste. Allerdings passierte das Gegenteil!

Lesen Sie mehr

Gewinner der nächsten 10 Jahre

Wo sollen die Zukunfts-Metalle denn alle herkommen? Kupfer, Lithium und Nickel stehen vor Jahrhundert-Rallye!

Unter dem Schlagwort „Fit for 55“ diskutiert die EU-Kommission zahlreiche Vorschläge, um den Ausstoß von Kohlendioxid bis zum Jahr 2030 um mindestens 55 anstatt wie bisher geplant um 40 Prozent zu reduzieren.

Lesen Sie mehr

Griffin Mining / Osisko Metals

Zinkbedarf steigt

2021 wird eine Steigerung der globalen Zinknachfrage um rund 4,2 Prozent gegenüber 2020 prognostiziert.

Lesen Sie mehr

Uranium Energy / International Consolidated Uranium

Uraninvestments könnten Gewinne bringen

Wer mit einem steigenden Uranpreis liebäugelt, das tun einige Branchenkenner, kann über Investments in Urangesellschaften teilhaben.

Lesen Sie mehr

Ein neuer Produzent erwacht...

Adventus Mining – hier geht es mächtig vorwärts!

Kupfer und Gold vor nächster Aufwertung! Dieses Unternehmen wird stark profitieren.

Lesen Sie mehr

Empress Royalty / GoldMining

Gold kehrt in den Bullenmarkt zurück

Gold hat kein leichtes Halbjahr hinter sich, aber die Fundamentaldaten sind stark und vieles spricht für höhere Goldpreise.

Lesen Sie mehr

Revival Gold / Ximen Mining

Goldpreis setzt ein Signal

Kürzlich konnte der Goldpreis die 200-Tage-Linie überschreiten. Dies sollte Anleger aufhorchen lassen.

Lesen Sie mehr

Restart läuft...

Befreiungsschlag für OceanaGold! Mine nimmt ihre Produktion wieder auf!

Gold startet wieder durch, und damit auch gute Unternehmen, die es produzieren, wie zum Beispiel OceanaGold!

Lesen Sie mehr

Karora Resources / Maple Gold Mines

Gold und der US-Dollar

Gold ist im Lauf der Jahre gestiegen, während der US-Dollar massiv an Wert verloren hat.

Lesen Sie mehr

Kuya Silver / Ridgeline Minerals

Der Silbermarkt

Den Silberpreis beeinflussen die industrielle Nachfrage und die Anleger. Auch Angebot und Minenproduktion stehen im Fokus.

Lesen Sie mehr

